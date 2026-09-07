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Afd trionfa alle elezioni, Ilaria Salis: "Anche Hitler al potere in Germania con un voto"

"Sconcertante constatare quante persone legittimano e minimizzano il pericolo AfD solo perché è stato eletto 'democraticamente'"

Ilaria Salis - (Fotogramma)
Ilaria Salis - (Fotogramma)
07 settembre 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche Adolf Hitler arrivò al potere in Germania attraverso le elezioni. E' il commento che Ilaria Salis, europarlamentare di Avs, affida ai social dopo le elezioni regionali stravinte dall'AfD in Sassonia-Anwalt. Il partito di estrema destra ha ottenuto quasi il 44% dei voti nel Land orientale. "Sconcertante constatare quante persone legittimano e minimizzano il pericolo AfD solo perché è stato eletto 'democraticamente'. Se è per questo, anche H1tl3r arrivò al potere attraverso un processo elettorale…", scrive Salis in un post su X.

"Ma la democrazia non si esaurisce nel principio di maggioranza: esistono diritti, libertà e principi fondamentali che nessuna maggioranza può e deve calpestare. E noi – statene certi – continueremo a combattere ogni forma di fascismo, anche se dovessimo essere minoranza", conclude.

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afd elezioni afd germania ilaria salis
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