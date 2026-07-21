Allargamento Ue: Plenković (Croazia) insiste sul merito per i Paesi candidati

La Croazia sostiene fermamente l'allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dell'Europa sudorientale, con particolare attenzione alla Bosnia-Erzegovina, ma il processo può progredire solo sulla base del merito. Lo ha dichiarato oggi a Zagabria il primo ministro croato Andrej Plenković.

Scrivendo via social dopo l'incontro con la commissaria europea per il Vicinato e l'Allargamento, Marta Kos, Plenković ha affermato di aver concordato che l'allargamento deve basarsi sui progressi individuali di ciascun Paese. "Riteniamo che un approccio basato sui risultati individuali e sul rispetto dei criteri debba rimanere il principio fondamentale durante tutto il processo di allargamento", ha affermato.

Plenković ha sottolineato che la Bosnia-Erzegovina e il suo percorso verso l'Ue rivestono particolare importanza per la Croazia. "Sosteniamo le modifiche alla legge elettorale per garantire l'uguaglianza di tutti e tre i popoli costituenti della Bosnia-Erzegovina", ha dichiarato.

In mattinata, il primo ministro ha incontrato anche Dragan Čović, presidente della Camera alta del Parlamento bosniaco, il quale ha affermato che il rispetto dell'uguaglianza dei popoli costituenti il Paese è essenziale per il suo percorso europeo e per la stabilità interna. "Pertanto, sosteniamo le ulteriori riforme necessarie per avviare i negoziati di adesione", ha detto Plenković a Kos.

La Bosnia-Erzegovina ha ottenuto lo status di Paese candidato all'Ue nel dicembre 2022, ma non ha ancora avviato i negoziati di adesione perché non soddisfa i criteri di adesione necessari. Plenković ha fatto riferimento anche all'Ucraina, che sta affrontando l'invasione russa, e alla Moldova, che rimane sotto la forte influenza politica russa.

"Le nuove circostanze geopolitiche stanno creando un ambiente più favorevole per accelerare il ritmo dell'allargamento", ha affermato, invitando l'Ue a offrire a questi Paesi una chiara prospettiva europea.