Aerei a terra. La compagnia: "Team sta lavorando per risolvere il problema in modo che possiate tornare in tutta sicurezza dalla vostra famiglia"

Un grave "problema tecnico" ha costretto American Airlines a tenere a terra tutti i suoi aerei alla vigilia di Natale. "Stiamo riscontrando un problema tecnico con tutti i voli American Airlines", si legge in una nota della compagnia aerea.

"La vostra sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, vi faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza", si aggiunge, precisando che "il nostro team sta lavorando per risolvere il problema in modo che possiate tornare in tutta sicurezza dalla vostra famiglia". L'American Airlines non ha fornito dettagli sulla natura del problema tecnico.