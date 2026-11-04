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Antonio Costa a Madrid: il Consiglio Europeo al vertice iberoamericano

Il presidente partecipa alla 30ª Conferenza Iberoamericana, per rafforzare la cooperazione Ue-America Latina.

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa - Fotogramma/Ipa
Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa - Fotogramma/Ipa
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04 novembre 2026 | 14.08
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa oggi è a Madrid, in Spagna, per la trentesima Conferenza Iberoamericana, che si concluderà domani. "È un piacere - dice via social il politico portoghese - trovarmi a Madrid per incontrare la grande famiglia iberoamericana. Per me è un onore essere il primo presidente del Consiglio Europeo a partecipare a uno dei vostri vertici, in occasione del trentesimo anniversario. L'Ue è sempre al fianco dell'America Latina: sempre a difesa del dialogo, della cooperazione e del multilateralismo".

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