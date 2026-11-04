Antonio Costa a Madrid: il Consiglio Europeo al vertice iberoamericano

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa oggi è a Madrid, in Spagna, per la trentesima Conferenza Iberoamericana, che si concluderà domani. "È un piacere - dice via social il politico portoghese - trovarmi a Madrid per incontrare la grande famiglia iberoamericana. Per me è un onore essere il primo presidente del Consiglio Europeo a partecipare a uno dei vostri vertici, in occasione del trentesimo anniversario. L'Ue è sempre al fianco dell'America Latina: sempre a difesa del dialogo, della cooperazione e del multilateralismo".