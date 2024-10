Attacco con coltello in un supermercato di Shanghai, 3 morti

Tre persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un uomo si è scagliato con un coltello contro le persone che si trovavano all'interno di un supermercato Walmart a Shanghai. Lo rende noto la polizia cinese spiegando di aver arrestato sul posto l'aggressore, un uomo di 37 anni, che era venuto a Shanghai per "sfogare la sua rabbia a causa di una disputa economica personale". Sono in corso ulteriori indagini.

L'incidente è avvenuto in un centro commerciale a Songjiang, un quartiere densamente popolato nella parte sud-occidentale della città, che ospita anche diverse università. La polizia ha affermato che le tre persone morte sono decedute in ospedale per le ferite riportate. Le altre "non hanno riportato ferite mortali" e non si ritiene che siano in pericolo.