Attacco hacker manda in tilt 'pager' Hezbollah, centinaia di feriti tra i miliziani

Un sospetto attacco informatico ha fatto esplodere contemporaneamente numerosi apparecchi tecnologici utilizzati come cercapersone senza fili. Israele sarebbe riuscito a violare i sistemi di comunicazione dell'organizzazione sciita

Un sospetto attacco hacker ha fatto esplodere contemporaneamente numerosi 'pager', apparecchi tecnologici utilizzati come cercapersone senza fili, appartenenti a miliziani di Hezbollah. Lo riferiscono diversi media arabi, ma anche israeliani, precisando che lo Stato ebraico sarebbe riuscito a violare i sistemi di comunicazione dell'organizzazione sciita. Le esplosioni dei 'pager' si sono registrate in diverse zone di Libano, in particolare a Dahieh, roccaforte di Hezbollah, nella zona meridionale di Beirut. L'emittente al-Hadith, legata ad al-Arabiya, parla di "70 feriti", mentre altre fonti arabe sostengono che i feriti siano addirittura "centinaia".