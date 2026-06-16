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FBI sventa attentato alla Casa Bianca: piano con droni esplosivi e cecchini durante l’evento UFC di Trump

Secondo quanto riferito dal direttore dell’FBI Kash Patel, la minaccia è stata individuata il 10 giugno grazie a un’operazione congiunta tra agenzie federali e Dipartimento di Giustizia, che ha portato a diversi arresti

Casa Bianca - (Ipa)
Casa Bianca - (Ipa)
16 giugno 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Fbi ha annunciato di aver sventato un presunto tentativo di attentato contro la Casa Bianca, pianificato per lo scorso 14 giugno in occasione delle celebrazioni del 'Freedom 250', con un evento di lotta dell'Ufc organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti e dell'80esimo compleanno del presidente Donald Trump.

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Secondo quanto riferito dal direttore dell’FBI Kash Patel, la minaccia è stata individuata il 10 giugno grazie a un’operazione congiunta tra agenzie federali e Dipartimento di Giustizia, che ha portato a diversi arresti e alla neutralizzazione del piano. "Grazie alla rapida azione dell'Fbi e dei nostri partner, diverse persone sono ora in custodia e il presunto piano di attacco è stato sventato", ha scritto Patel su X.

Le indagini avrebbero rivelato una complessa struttura operativa con più soggetti coinvolti e comunicazioni criptate su piattaforme come Signal. Il presunto piano prevedeva un attacco multi-fase: l’utilizzo di droni carichi di esplosivi per colpire edifici nei pressi dell’evento, generando il caos necessario per un successivo assalto armato con cecchini contro la folla in fuga e, in una seconda fase, un possibile tentativo di violazione dei cancelli della Casa Bianca.

Secondo alcune ricostruzioni stampa, gli investigatori avrebbero identificato fino a 23 persone collegate alla rete, con cinque arresti già eseguiti in diverse operazioni tra Ohio e Virginia. Le autorità federali hanno sottolineato che l’intervento tempestivo ha evitato un possibile massacro durante un evento che avrebbe richiamato migliaia di spettatori, tra civili, militari e figure politiche di alto profilo.

Il direttore dell’FBI Kash Patel ha parlato di “azione rapida e coordinata” delle forze dell’ordine, mentre fonti del Secret Service hanno rafforzato la sicurezza nell’area della Casa Bianca dopo la scoperta della minaccia.

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Casa Bianca Ufc Freedom 250 casa bianca attentato attentato casa bianca trump attentato attentato trump
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