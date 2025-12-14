circle x black
Germania, sventato attentato islamista a mercatino di Natale: 5 arresti

Avrebbero pianificato di colpire a Dingolfing nella Bassa Baviera

Polizia tedesca (Fotogramma)
14 dicembre 2025 | 01.35
Redazione Adnkronos
E' stato sventato in Germania un complotto islamista per colpire un mercatino di Natale. Cinque uomini, riporta la Suddeutsche Zeitung, sono stati arrestati perché sospettati di pianificare un attentato a un mercatino di Natale vicino a Dingolfing nella Bassa Baviera. Per quattro di loro sono stati emessi mandati di arresto e uno è stato posto in custodia cautelare, come confermato dalla Procura di Monaco di Baviera. Attualmente si procede con l'ipotesi di un movente islamista.

L'attacco sarebbe stato effettuato utilizzando un veicolo. Gli arrestati sono un egiziano di 56 anni, un siriano di 37 anni e tre marocchini di 22, 28 e 30 anni.

