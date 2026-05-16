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Australia, uomo muore dopo attacco di squalo al largo di Perth

Il 38enne è stato ucciso da un grande squalo bianco, lungo quattro metri

Spiaggia in Australia - (Afp)
Spiaggia in Australia - (Afp)
16 maggio 2026 | 09.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 38 anni è stato ucciso questa mattina da un grande squalo bianco, lungo quattro metri, che lo ha morso al largo dell'isola di Rottnest, 31 chilometri da Perth, nell'Australia occidentale. Lo ha riferito la polizia locale spiegando che "purtroppo, non è stato possibile rianimare l'uomo". La polizia ha quindi rivolto ai turisti un appello a prestare "maggiore attenzione".

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Quello di oggi è il primo attacco di squalo nell'Australia occidentale dallo scorso marzo, quando un surfista è stato aggredito al largo di una spiaggia. L'ultima vittima a causa di un attacco di squalo, prima di oggi, risale però a gennaio, quando un ragazzo di 12 anni è morto nel porto di Sydney.

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