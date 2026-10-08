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'Behind Your Screen', progetto della Commissione Ue per la cittadinanza digitale di 3.500 studenti

08 ottobre 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un nuovo modulo didattico per l'educazione civica che permetterà agli studenti di contrastare la disinformazione e costruire una cittadinanza digitale critica, questo è quanto è stato promosso a Roma dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia in collaborazione con VIK School presso l'Istituto Comprensivo 'Orsa Maggiore'. Un incontro che ha concluso un percorso partecipativo di co-design che ha visto gli studenti protagonisti dello sviluppo di un strumento didattico interattivo dedicato alla media literacy. La piattaforma, pensata per promuovere un uso consapevole degli smartphone, entrerà in una fase operativa su scala nazionale e saranno 15 le scuole secondarie e circa 3.500 studenti che la adotteranno ufficialmente come strumento didattico.

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