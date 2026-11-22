A pochi giorni dal vertice di Shenzhen il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pubblica sul proprio social 'Truth' le foto del summit dell'Apec e dei suoi incontri con il presidente russo Vladimir Putin e con il presidente cinese, Xi Jinping. In una foto pubblicato sul suo social con Putin c'è la didascalia 'My Friend' (il mio amico) mentre in un'altra con Xi Jinping c'è la didascalia 'Friends'.

Anche Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo per la cooperazione economica e gli investimenti con l'estero e capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha ripubblicato la foto di Putin e Trump aggiungendo 'Friends' con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti in un post su 'X'.

Friends 🇷🇺🤝🇺🇸. https://t.co/k6KPl4rslC — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 21, 2026

Venerdì scorso il presidente Trump aveva definito "stupidi" quanti criticano i suoi rapporti con il presidente russo e con quello cinese rispondendo in conferenza stampa alla Casa Bianca alle critiche per aver chiamato Putin "amico". "Abbiamo un ottimo rapporto. E, tra l'altro, è una cosa positiva - ha detto - Gli stupidi, alcuni dei quali sono in questa sala, dicono: 'Oh, è terribile. Va d'accordo con loro'. Io vado d'accordo con la Russia. Vado d'accordo con la Cina. Vado d'accordo con molte persone. Con alcune non vado d'accordo".