L'intervento dell'Ice al Seattle-Tacoma International Airport ha provocato momenti di tensione tra i viaggiatori e ritardato un volo diretto a Los Angeles. La compagnia aerea: "Non eravamo stati informati in anticipo"

Una scena "angosciante". Così l'Alaska Airlines ha definito l'intervento degli agenti dell'immigrazione che, sabato 21 novembre, hanno fermato due passeggeri mentre stavano salendo a bordo di un aereo diretto a Los Angeles. È successo all'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, nello Stato di Washington, dove un'operazione dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) ha provocato momenti di tensione davanti agli altri viaggiatori

Gli agenti, alcuni con il volto coperto, sono intervenuti direttamente sul pontile di imbarco. Le immagini circolate sui social mostrano una persona trascinata a terra mentre una donna urla, sostenendo che gli agenti stanno portando via sua figlia e che quest'ultima possiede un permesso di lavoro.

Secondo quanto riferito dall'ICE, il primo fermato è Ricardo Larrondo Mendoza, cittadino messicano che avrebbe superato il periodo di permanenza consentito dal visto. L'agenzia ha spiegato che si trattava di un'operazione mirata e che l'uomo aveva "superato il periodo di validità del suo visto, in violazione delle leggi del nostro Paese".

Durante l'intervento è stata fermata anche una seconda passeggera, Sofia Hernandez Mejia. Secondo la ricostruzione fornita dall'ICE, la donna avrebbe lanciato del caffè caldo contro gli agenti. Anche lei, secondo le autorità, avrebbe superato il periodo di permanenza previsto dal visto e potrebbe essere accusata di aggressione a un agente federale.

“Se están llevando a mi papá”. Agentes enmascarados de ICE detuvieron a dos pasajeros en un puente de embarque de Alaska Airlines en Seattle. El aeropuerto y la aerolínea aseguran que no fueron notificados, y el gobernador Bob Ferguson dijo que ICE está “fuera de control”. Aún no hay explicación oficial. ¡BASTA DE VIOLENCIA A LOS MIGRANTES! ‼️🚨 — Festivales Media (@festivalesgt) November 22, 2026

L'episodio ha provocato il ritardo del volo Alaska Airlines 1306, inizialmente previsto per le 8.10 del mattino. La compagnia ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva sull'intervento delle autorità federali. "Siamo preoccupati per l'operazione delle forze dell'ordine avvenuta questa mattina durante l'imbarco del volo Alaska 1306", ha fatto, aggiungendo: "Ci rendiamo conto di quanto questo episodio sia stato sconvolgente per i dipendenti e i passeggeri coinvolti". Alaska Airlines ha inoltre spiegato di essere in contatto con il Port of Seattle, l'ente che gestisce lo scalo, per verificare se siano state rispettate le procedure previste.

Dura anche la reazione del governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, che ha criticato apertamente le modalità dell'intervento. "L'ICE è completamente e totalmente fuori controllo", ha dichiarato, definendo le immagini dell'operazione "orribili e agghiaccianti".