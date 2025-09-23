circle x black
Botswana, Emirati inviano 96 tonnellate aiuti per emergenza sanitaria

Gli aiuti urgenti fanno parte delle iniziative umanitarie globali degli Emirati Arabi Uniti volte a garantire una rapida ripresa e stabilità

23 settembre 2025 | 13.21
Redazione Adnkronos
Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un aereo di soccorso urgente con a bordo 96 tonnellate di forniture mediche in Botswana, in seguito alla dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica dovuta alla carenza di forniture mediche essenziali. Lo rende noto l'agenzia Wam, sottolineando che gli aiuti urgenti fanno parte delle iniziative umanitarie globali degli Emirati Arabi Uniti volte a garantire una rapida ripresa e stabilità. Gli aiuti degli Emirati Arabi Uniti includevano un pacchetto di medicinali per malattie croniche, insieme a forniture mediche essenziali quali bende, suture e attrezzature chirurgiche necessarie.

Il dottor Tareq Ahmed Al Ameri, presidente dell'Agenzia di aiuto degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato: "L'invio di aiuti medici al Botswana rientra nel quadro del ruolo umanitario globale degli Emirati Arabi Uniti nel rispondere rapidamente alle crisi sanitarie, rafforzare i sistemi sanitari dei paesi africani amici e migliorare la loro capacità di frenare la diffusione di epidemie e malattie infettive.

"L'assistenza medica degli Emirati Arabi Uniti contribuirà a sostenere le scorte di medicinali e forniture mediche essenziali per le operazioni chirurgiche - ha aggiunto - migliorando al contempo la capacità del settore sanitario di fornire servizi medici a un ampio segmento della popolazione che dipende direttamente dal sistema sanitario pubblico, in particolare bambini, donne e anziani".

emergenza sanitaria aiuti umanitari forniture mediche crisi sanitaria sistemi sanitari africani epidemie e malattie infettive
