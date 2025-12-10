In Brasile la Camera bassa del Congresso ha approvato un disegno di legge a favore della riduzione della pena carceraria per l'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per aver tentato un colpo di Stato. Il testo passa ora al Senato che, se dovesse pronunciarsi favorevolmente, ridurrebbe la pena detentiva porterebbe a poco più di due anni.

L'ex leader di estrema destra sta attualmente scontando una condanna di 27 anni per cospirazione volta a impedire l'insediamento del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva a seguito delle elezioni del 2022. Il suddetto disegno di legge mira a diminuire sostanzialmente le pene per una serie di reati, inclusi quelli relativi ai tentativi di colpo di stato, aprendo la concreta possibilità che la pena di Bolsonaro venga ridotta a poco più di due anni.

I sostenitori di Bolsonaro all'interno del Congresso hanno esplorato diverse strategie per mitigare la sua condanna. Martedì, i tentativi di procedere alla votazione del disegno di legge hanno generato disordini nella Camera dei Deputati, culminando nell'allontanamento forzato di un deputato da parte delle forze di polizia.

Qualora il disegno di legge venisse promulgato, Bolsonaro vedrebbe la sua pena detentiva ridotta a circa due anni e quattro mesi. La normativa concederebbe inoltre la libertà condizionale a circa 100 sostenitori di Bolsonaro incarcerati in relazione all'assalto agli edifici governativi di Brasilia verificatosi l'8 gennaio 2023. La riformulazione delle sentenze spetterà all'autorità giudiziaria.

Nel frattempo il team legale di Bolsonaro ha presentato istanza alla Corte Suprema per ottenere il rilascio del suo assistito al fine di sottoporlo a un intervento chirurgico, motivando la richiesta con il deterioramento delle sue condizioni di salute e invocando la possibilità di scontare la pena domiciliare per ragioni umanitarie. Bolsonaro soffre di patologie addominali pregresse, conseguenti a un accoltellamento subito nel 2018, e ha richiesto diversi interventi chirurgici.