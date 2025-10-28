circle x black
Brigitte Macron, la figlia testimone al processo: "Sua salute rovinata da bullismo online"

La testimonianza della donna nel secondo giorno del processo a 10 imputati per cyberbullismo. Al centro la fake news sulla premiere dame transgender

Brigitte Macron - Fotogramma /Ipa
28 ottobre 2025 | 16.49
Redazione Adnkronos
Tiphaine Auzière, figlia di Brigitte Macron, ha denunciato il "deterioramento della salute" della madre intervenendo nel secondo giorno del processo per cyberbullismo di cui è stata vittima la première dame francese, al centro di una fake news che sostiene sia una donna transgender.

Le arringhe conclusive contro i dieci imputati, di età compresa tra 41 e 65 anni, processati da ieri presso il Tribunale penale di Parigi, sono previste per oggi. Questa risposta legale in Francia, unita a una denuncia negli Stati Uniti, arriva dopo quattro anni di voci sempre più diffuse e insistenti.

La moglie del Capo dello Stato "è costretta a stare attenta agli abiti che indossa e alle posture che adotta perché sa che la sua immagine può essere costantemente distorta", ha lamentato la figlia, Tiphaine Auzière, avvocato di 41 anni, durante la sua testimonianza davanti al tribunale penale. Assente al processo, Brigitte Macron ha dichiarato agli inquirenti che le voci sul suo conto hanno avuto "un impatto molto forte" sul suo entourage e su di lei.

