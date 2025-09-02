circle x black
Casa Bianca: stasera alle 20 "annuncio" di Trump dallo Studio Ovale

Non sono stati forniti dettagli sul contenuto. Secondo indiscrezioni, il presidente potrebbe annunciare il dispiegamento della Guardia Nazionale a Chicago. Un'altra ipotesi riguarda un possibile intervento più deciso contro il Venezuela

Donald Trump (Afp)
02 settembre 2025 | 10.54
Redazione Adnkronos
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, farà in serata un "annuncio" dallo Studio Ovale, come confermato dalla Casa Bianca. L’intervento è previsto per le 14 ora locale (20 in Italia), ma non sono stati forniti dettagli sul contenuto. Secondo indiscrezioni, Trump potrebbe annunciare il dispiegamento della Guardia Nazionale a Chicago, dopo aver già inviato unità a Washington D.C. La mossa arriverebbe in risposta all’escalation di violenza nella terza città più grande degli Stati Uniti, dove otto persone sono state uccise durante il fine settimana del Labor Day.

Un’altra ipotesi riguarda un possibile intervento più deciso contro il Venezuela, con cui le tensioni sono in aumento. Trump ha recentemente accusato il governo di Nicolás Maduro di essere una "minaccia per gli Stati Uniti per il traffico di droga" e nelle ultime ore la Marina americana ha schierato quattro navi da guerra, tra cui i cacciatorpediniere Uss Gravely e Uss Jason Dunham, nei Caraibi e al largo dell’America Latina. Maduro ha risposto dichiarando l’allerta massima: "Di fronte a questa massima pressione militare, abbiamo dichiarato la massima preparazione per la difesa del Venezuela".

