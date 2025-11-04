circle x black
Caso Lola, la killer non fa ricorso contro condanna a ergastolo

Dahbia Benkired ha avuto dieci giorni di tempo per presentare ricorso. Venerdì 24 ottobre è stata condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale dopo un processo di sei giorni davanti alla Corte d'Assise di Parigi

Dahbia Benkired in aula secondo un disegno diffuso dall'Afp in relazione all'udienza
04 novembre 2025 | 12.05
Redazione Adnkronos
Dahbia Benkired, condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per aver stuprato, torturato e ucciso la dodicenne Lola Daviet, non ha presentato ricorso contro la sua condanna, diventata quindi definitiva. Lo riporta l'emittente Bfmtv citando gli avvocati della donna. "La nostra assistita ha deciso di non presentare ricorso per motivi personali. La sua decisione è stata presa tempo fa, ma non potevamo divulgarla perché aveva il diritto di cambiare idea fino all'ultimo momento, vista la sentenza emessa", hanno dichiarato gli avvocati Alexandre Valois e Lucile Bertier.

Benkired, 27 anni, ha avuto dieci giorni di tempo per presentare ricorso. Venerdì 24 ottobre è stata condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale dopo un processo di sei giorni davanti alla Corte d'Assise di Parigi. "Siamo molto sollevati dal fatto che la decisione della Corte d'Assise e del popolo francese sia definitiva", ha commentato Clotilde Lepetit, avvocato di Delphine Daviet, la madre di Lola. "E' stata la decisione giusta per garantire il miglior futuro possibile", ha aggiunto affermando che "credevamo nella giustizia e l'abbiamo ottenuta".

