Il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, ha respinto oggi le dichiarazioni rilasciate ieri dal ministro della Giustizia marocchino, Abdellatif Ouahbi, nelle quali quest'ultimo ha ribadito le rivendicazioni di Rabat sulle enclave di Ceuta e Melilla. Vivas ha affermato che le dichiarazioni del ministro "sono del tutto infondate" perché "Ceuta è Spagna".

Vivas ha minimizzato il potenziale impatto di queste parole sugli abitanti di Ceuta e ha escluso qualsiasi timore nella città. "Non c'è alcun timore, assolutamente nessuno", ha affermato durante la sua apparizione dopo la visita della ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles.

Il presidente di Ceuta ha sottolineato che il discorso sulle città autonome come territori che il Marocco considera "occupati" non è nuovo e si inserisce in una posizione che il Paese vicino "ha sempre sostenuto". Tuttavia, ha insistito sul fatto che un'affermazione del genere è "priva di qualsiasi fondamento".

"Ceuta è Spagna", ha sottolineato Vivas, sostenendo che questo fatto è supportato dalla "storia", dalla "legge" e, soprattutto, dalla volontà degli stessi cittadini. "Lo vuole la gente di Ceuta. Tutta la gente di Ceuta. Indipendentemente dal loro credo religioso o dal loro nome", ha dichiarato.

Secondo Vivas, la crisi scatenata dal massiccio afflusso di persone del 30 luglio è servita a confermare il sostegno a Ceuta, sia in Spagna che all'interno della città stessa. "Stiamo trovando sostegno da tutti i partiti politici, da tutti i settori della società spagnola, sia a livello istituzionale che personale, con la dichiarazione: 'Siamo con voi e Ceuta è Spagna'", ha osservato.

Pertanto, Vivas ritiene che le parole del ministro marocchino, lungi dall'indebolire la posizione della città, la rafforzino. "Confermano ciò che il Marocco ha sempre detto, ma rafforzano noi e il resto del popolo spagnolo", ha affermato.

Vivas afferma che il rapporto con il Marocco deve essere analizzato dopo l'afflusso di massa. Il presidente di Ceuta ha inoltre chiesto alla Spagna di imparare dagli eventi del 30 luglio e ha sostenuto che l'afflusso di massa non può essere ridotto a una semplice crisi migratoria.

Vivas ha affermato che sia il governo che "tutti" hanno riconosciuto che quanto accaduto è stato una "violazione" e un "attacco all'integrità territoriale della Spagna", e ritiene che questa nuova classificazione debba influenzare tutte le decisioni prese d'ora in poi.

Il presidente ha evitato di specificare il ruolo svolto dalle autorità marocchine nell'organizzazione o nell'esecuzione dell'afflusso di massa, affermando di non avere informazioni sufficienti per commentare.

Tuttavia, ha ritenuto "impossibile" che il Marocco non fosse a conoscenza di un simile movimento in fase di organizzazione. "Credo sia impossibile che il Marocco non sapesse cosa si stava organizzando", ha dichiarato.

Allo stesso tempo, ha riconosciuto che il rimpatrio di coloro che si trovano ancora a Ceuta dipende in larga misura dall'accettazione da parte del Marocco dei rimpatri attraverso i canali diplomatici appropriati. Per questo motivo, ha dato priorità al rimpatrio in patria di coloro che sono ancora in città "con l'approvazione e il sostegno delle autorità marocchine".

Vivas ha tuttavia avvertito che la questione non può considerarsi chiusa una volta completati i rimpatri. "Non può finire qui", ha affermato, chiedendo un'analisi dei bisogni di Ceuta e di ciò di cui la Spagna necessita, per evitare che una situazione simile si ripeta.

A questo proposito, Vivas ha sostenuto che "nulla di vitale per Ceuta dovrebbe dipendere dal Marocco", né il modello economico, né il normale funzionamento del confine, né la pressione migratoria.

"L'idea centrale deve essere più Spagna e più Europa", ha ribadito. "Stiamo peggio di quando è iniziata la settimana".

Il presidente di Ceuta ha anche ammesso di non sentirsi più rassicurato dopo la visita di alcuni membri del governo, tra cui la ministra della Difesa, Margarita Robles. Al contrario, ha dichiarato che la situazione in città è ora peggiore rispetto all'inizio della settimana.

"Stiamo peggio di quando è iniziata la settimana. E questa non è solo la mia opinione; è ciò che percepiscono i cittadini", ha dichiarato.

Vivas ha spiegato che ogni giorno che passa senza che Ceuta torni alla normalità rappresenta un'occasione persa per iniziare il percorso di ritorno alla situazione precedente all'afflusso di massa. "Ogni giorno è un giorno in cui perdiamo l'opportunità di iniziare il cammino verso la normalità", ha sottolineato.

Durante l'incontro con Robles, il presidente ha comunicato alla ministra che la situazione a Ceuta è "insostenibile" e che i cittadini si sentono "profondamente preoccupati, indignati e abbandonati".

Vivas ha affermato di aver trovato "comprensione e accordo" da parte della ministra, soprattutto nella sua valutazione di quanto accaduto il 30 luglio, che entrambi considerano non una normale crisi migratoria, ma come un evento "straordinariamente grave" che ha costituito un attacco all'integrità territoriale della Spagna.

Il presidente ha insistito sul fatto che la continua presenza a Ceuta di coloro che hanno partecipato all'invasione di massa sta sconvolgendo la vita quotidiana della città e ha avvertito che la situazione ha posto Ceuta "in una situazione di massimo rischio" dal punto di vista della sicurezza nazionale.

Vivas ha ribadito la sua richiesta al governo di attuare un piano per il rimpatrio in Marocco di coloro che rimangono in città e si è chiesto perché, nonostante la gravità della situazione, questo piano non sia ancora stato attuato.

"Se il Marocco ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare il rimpatrio di coloro che hanno partecipato all'invasione e che attualmente si trovano qui, perché non viene fatto?", ha chiesto.

Il presidente ha ammesso che potrebbero esserci "considerazioni legali" da tenere in considerazione, ma ha sostenuto che dovrebbe esserci anche un sufficiente sostegno politico per adottare le iniziative legislative necessarie a superare questi ostacoli e realizzare il rimpatrio.

La ministra della Difesa, ha spiegato Vivas, gli ha assicurato che il suo Ministero non risparmierà risorse e metterà a disposizione delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato tutte le risorse necessarie di sua competenza.

Ha inoltre affermato che Robles gli ha comunicato che la sicurezza delle frontiere è garantita dalle capacità e dalle risorse a disposizione dello Stato.

Data la situazione, Vivas ha nuovamente lanciato un appello all'unità politica e sociale e ha affermato che, nonostante la sua valutazione critica della risposta finora offerta, manterrà "lealtà istituzionale, responsabilità e senso del dovere verso lo Stato".

"Quello che conta veramente è salvare Ceuta, trasmettere calma e mettere in luce la resilienza e la maturità dei cittadini di Ceuta", ha dichiarato.