circle x black
Cerca nel sito
 

Guerra ibrida a Ceuta? Organizzazione spagnola chiede indagine Cpi sul Marocco

Iustitia Europa sospetta che Rabat abbia ordinato alle guardie di frontiera di omettere i controlli, favorendo così l'invasione dell'enclave spagnola sulla costa nordafricana.

Migranti arrivano a Ceuta a nuoto dal Marocco - Fotogramma/Ipa
Migranti arrivano a Ceuta a nuoto dal Marocco - Fotogramma/Ipa
10 agosto 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il movimento politico spagnolo Iustitia Europa ha presentato una denuncia alla Procura della Corte penale internazionale (Cpi), chiedendo un'indagine per accertare se il re Mohammed VI del Marocco e il primo ministro Aziz Akhannouch abbiano ordinato l'ingresso di massa di persone dal Marocco a Ceuta.

In un documento ottenuto da Europa Press, Iustitia Europa chiede alla Procura di avviare i procedimenti necessari per stabilire se vi sia stata una "potenziale operazione statale consistente nell'utilizzo della popolazione civile come strumento per penetrare massicciamente in territorio spagnolo".

Il gruppo politico chiede di sapere se vi sia stata un'"operazione" con l'obiettivo di "sopraffare" le strutture di confine spagnole, "generare destabilizzazione e condizionare le azioni sovrane del Paese", e se questi eventi possano essere classificati come presunti crimini di guerra e atti di aggressione, in violazione degli articoli 8 e 15 dello Statuto di Roma.

Il partito chiarisce che l'"inclusione" delle autorità marocchine "non implica che vi siano al momento prove conclusive di un ordine individuale. La richiesta è precisamente quella di accertare se, in virtù della loro posizione e funzione, abbiano partecipato, fossero a conoscenza, ordinato, autorizzato, promosso o tollerato consapevolmente gli eventi segnalati", sottolinea.

A questo proposito, l'organizzazione chiede alla Procura della Repubblica di accertare se il Marocco abbia utilizzato "migliaia di civili contro un confine internazionale" per "neutralizzare, ostacolare o impedire la risposta delle forze spagnole, proprio a causa dello status civile degli individui impiegati nell'operazione". Nello specifico, l'organizzazione vuole sapere se siano stati utilizzati minori di quindici anni a questo scopo.

"L'ambito dell'indagine deve quindi comprendere non solo gli spostamenti fisici delle persone, ma anche la loro possibile manipolazione strategica", precisa. Iustitia Europa chiede un'indagine per accertare se le forze marocchine abbiano ricevuto ordini di "omettere" i controlli volti a impedire il passaggio dei migranti verso la cittadinanza spagnola, e se vi siano state comunicazioni, piani, rapporti di intelligence, incontri o ordini a questo fine. Sottolinea infine la necessità di esaminare se gli eventi "possano presentare elementi riconducibili a una forma di confronto o di guerra ibrida".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
migranti Ceuta Spagna Marocco Cpi Guerra ibrida Iustitia Europa
Vedi anche
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza