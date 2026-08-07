Ceuta: la visita del re Felipe VI tra crisi migranti e tensione con il Marocco

La visita di Re Felipe VI a Ceuta, tra crisi migranti e tensione con il Marocco, riaccende il dibattito sulla sovranità e i confini Spagna-Africa.

La situazione a Ceuta rimane tesa, con quasi 6mila migranti marocchini senza documenti, entrati il 30 luglio e tuttora presenti nella città autonoma spagnola.

Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha ribadito oggi che la situazione non è cambiata in modo sostanziale. Ha chiesto maggiori aiuti al governo centrale e che le Comunità Autonome spagnole si facciano carico dei minori non accompagnati, che secondo i dati ufficiali sono 1.104.

Tuttavia, la questione più controversa affrontata da Vivas con i media è stato il suo incontro con il re Felipe VI, il quale, in qualità di capo di Stato, ha rinnovato il suo pieno sostegno a Ceuta e alla vicina Melilla.

Il punto focale è stato l'annuncio dell'intenzione di Sua Maestà di visitare presto Ceuta, senza specificare le date, il che rappresenterebbe la prima visita nella città autonoma da parte del sovrano attuale.

Nel 2007, ricordano gli analisti locali, quando l'allora re Juan Carlos I e la regina Sofia visitarono Ceuta, sorse un problema diplomatico con il Marocco, che non riconosce la sovranità spagnola su nessuna delle due città.

Il monarca spagnolo detiene il rango di capo di Stato, sebbene le relazioni internazionali siano gestite dal governo in carica. La potenziale presenza di re Felipe VI a Ceuta è attualmente una questione spinosa.

Il fatto è che l'afflusso di circa 80mila persone dal Marocco nella città di confine, che appartiene alla Spagna da 500 anni, ha destato sospetti: alcuni sostengono che Rabat ha indubbiamente incoraggiato il movimento di persone o che, quantomeno, abbia chiuso un occhio.

Un'Ong stima in 142 il numero delle vittime del 30 luglio, nel tentativo di attraversare la diga frangiflutti di Tarajal. "È come se 50 milioni di persone fossero improvvisamente entrate in Spagna... ci ha travolti", ha affermato Juan Jesús Vivas.

Il massimo funzionario di Ceuta ha fatto questo paragone per illustrare quanto accaduto nella sua città, che conta appena 83mila abitanti.

Una teleconferenza dei ministri degli Interni dell'Unione Europea (Ue) tenutasi questa settimana ha mostrato una certa coesione nel sostegno alla Spagna, considerando Ceuta e Melilla gli unici confini terrestri tra l'Africa e i Paesi del blocco.

Nel maggio 2021, in risposta alla decisione della Spagna di fornire cure mediche a Logroño a Brahim Ghali, leader del Fronte Polisario, Rabat allentò i controlli di frontiera per consentire a 10mila persone di attraversare i confini territoriali e raggiungere Ceuta.

Ceuta e Melilla sono città autonome appartenenti alla Spagna da oltre 500 anni. Tuttavia, Rabat le rivendica per ragioni geostrategiche, economiche e nazionalistiche. Lo Stato marocchino le considera "territori occupati" o reliquie coloniali.