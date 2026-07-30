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Crisi migratoria Ceuta: Madrid e Rabat cercano collaborazione per arginare gli ingressi

Crisi migratoria a Ceuta: centinaia di migranti entrano dal Marocco. La Spagna vuole rafforzare la cooperazione con il Marocco per i rimpatri e la gestione del confine.

Il ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska sarà domani a Ceuta - Fotogramma/Ipa
Il ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska sarà domani a Ceuta - Fotogramma/Ipa
30 luglio 2026 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Questa mattina centinaia di persone di origine nordafricana hanno attraversato il confine dal Marocco per entrare a Ceuta, enclave spagnola sulla costa marocchina spesso interessata da crisi migratorie, nuotando e utilizzando la diga frangiflutti di El Tarajal.

Una grande folla attende dall'altra parte del confine per entrare nella città autonoma con le stesse modalità. Oltre 2mila migranti hanno già attraversato il confine nell'ultima settimana.

La Guardia Civil è schierata al confine meridionale per arginare il flusso di arrivi. La delegazione governativa ha dichiarato che la Gendarmeria marocchina sta collaborando. Tuttavia, fonti interne alla Guardia Civil in città affermano che l'assistenza è superficiale e insufficiente a contenere la pressione.

Domani ministro Interno spagnolo va nell'enclave

Poco dopo l'inizio della crisi migratoria, i governi spagnolo e marocchino hanno concordato di attuare misure per la consegna "il prima possibile" di "tutti" i migranti entrati illegalmente a Ceuta negli ultimi giorni, e in particolare quest'oggi.

Fonti del Ministero dell'Interno hanno indicato oggi che i due Paesi hanno concordato di "rafforzare il coordinamento e gli sforzi per affrontare questi flussi e si sono impegnati a rivedere e attuare misure per il rapido rimpatrio di tutte le persone entrate illegalmente nella città autonoma".

Il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, è rimasto in costante contatto con il suo omologo marocchino, Abdelouafi Laftit, e sarà a Ceuta domani per affrontare la crisi migratoria.

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migranti Spagna Ceuta Marocco Fernando Grande Marlaska crisi migratoria
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