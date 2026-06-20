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Chi era Francesca Valentino, la turista italiana morta nella Repubblica Dominicana﻿

Avrebbe compiuto 46 anni tra qualche settimana, sposata e madre di due bimbe

Chi era Francesca Valentino, la turista italiana morta nella Repubblica Dominicana﻿
20 giugno 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avrebbe compiuto 46 anni tra qualche settimana Francesca Valentino, la donna morta per le esalazioni sprigionate nel grave incendio che ha colpito la località turistica di Bayahibe vicino a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Insegnante di danza, proprio in quelle zone per alcuni anni aveva vissuto con suo marito, prima di rientrare in Italia, a Caserta. Madre di due bimbe, Francesca Valentino aveva partecipato in passato ad alcuni programmi televisivi. Prima di trasferirsi all'estero, aveva vissuto per un periodo a Roma, dove aveva aperto una scuola di danza, e attualmente gestiva un b&b a Caserta. Da alcuni giorni era in vacanza con la famiglia nella Repubblica Dominicana, dove si è verificata la tragedia. Era riuscita a scampare alle fiamme, ma ha perso la vita per una crisi respiratoria, probabilmente per aver respirato i fumi del rogo.

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repubblica dominicana repubblica dominicana bayahibe repubblica dominicana incendio bayahibe incendio turista italiana morta a santo domingo
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