Chi era Francesca Valentino, la turista italiana morta nella Repubblica Dominicana﻿

Avrebbe compiuto 46 anni tra qualche settimana, sposata e madre di due bimbe
Avrebbe compiuto 46 anni tra qualche settimana Francesca Valentino, la donna morta per le esalazioni sprigionate nel grave incendio che ha colpito la località turistica di Bayahibe vicino a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Insegnante di danza, proprio in quelle zone per alcuni anni aveva vissuto con suo marito, prima di rientrare in Italia, a Caserta. Madre di due bimbe, Francesca Valentino aveva partecipato in passato ad alcuni programmi televisivi. Prima di trasferirsi all'estero, aveva vissuto per un periodo a Roma, dove aveva aperto una scuola di danza, e attualmente gestiva un b&b a Caserta. Da alcuni giorni era in vacanza con la famiglia nella Repubblica Dominicana, dove si è verificata la tragedia. Era riuscita a scampare alle fiamme, ma ha perso la vita per una crisi respiratoria, probabilmente per aver respirato i fumi del rogo.