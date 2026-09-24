circle x black
Cerca nel sito
 

Attacco in Cisgiordania, grave il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti

Neria Leiter era in servizio con un poliziotto quando un veicolo li ha investiti. Il diplomatico: "Ora serve un miracolo"

Neria Leiter con altri soldati - (Foto da Facebook)
Neria Leiter con altri soldati - (Foto da Facebook)
24 settembre 2026 | 09.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, un riservista delle forze israeliane (Idf), è rimasto gravemente ferito in un attacco in Cisgiordania. Lo riferisce il Times of Israel, precisando che Neria Leiter era in servizio con un poliziotto quando un veicolo li ha investiti.

In un post su X l'ambasciatore israeliano Yechiel Leiter ringrazia le Idf e i medici del centro Shaare Zedek "che lottano per salvare la vita di Neria Dov ben Chana". "Per Neria serve un miracolo - continua - Neria ha continuato a prestare servizio nella riserva dopo la perdita del fratello maggiore, Moshe Yedidya Leiter" e "dal 7 ottobre" 2023 "ha lavorato per centinaia di giorni" su "più fronti".

"Il terrorismo palestinese cerca di sradicare il popolo di Israele dalla sua terra - conclude - Scelgono la morte, noi scegliamo la vita".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attacco Cisgiordania terrorismo palestinese Neria Leiter ambasciatore israele usa
Vedi anche
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia
Scuola, Sasso (Fn): "Accettiamo dl con riserva, vediamo se è solita fuffa di governo di destra finta" - Video
Colosseo, Di Cola (Cgil): "Non si può morire sul lavoro a 22 anni, saremo parte civile" - Video
'Il senso delle parole', maxi cruciverba di Bartezzaghi in tour negli ospedali contro i tabù sui tumori - Video
La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza