Neria Leiter era in servizio con un poliziotto quando un veicolo li ha investiti. Il diplomatico: "Ora serve un miracolo"

Il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, un riservista delle forze israeliane (Idf), è rimasto gravemente ferito in un attacco in Cisgiordania. Lo riferisce il Times of Israel, precisando che Neria Leiter era in servizio con un poliziotto quando un veicolo li ha investiti.

In un post su X l'ambasciatore israeliano Yechiel Leiter ringrazia le Idf e i medici del centro Shaare Zedek "che lottano per salvare la vita di Neria Dov ben Chana". "Per Neria serve un miracolo - continua - Neria ha continuato a prestare servizio nella riserva dopo la perdita del fratello maggiore, Moshe Yedidya Leiter" e "dal 7 ottobre" 2023 "ha lavorato per centinaia di giorni" su "più fronti".

"Il terrorismo palestinese cerca di sradicare il popolo di Israele dalla sua terra - conclude - Scelgono la morte, noi scegliamo la vita".