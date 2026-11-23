Coca-Cola, il colosso Usa delle bevande, finisce nel mirino della Commissione Europea. La Dg Concorrenza ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se Coca-Cola Europacific Partners (Ccep) ha violato le norme dell'Ue sulla concorrenza. La violazione sarebbe avvenuta, secondo i sospetti della Commissione., in due modi: ostacolando il commercio transfrontaliero di bevande analcoliche gassate e bevande sportive; negando ad alcuni clienti all'ingrosso la possibilità di negoziare l'approvvigionamento di questi prodotti su base multinazionale.

Ccep, che ha sede nel Regno Unito, è uno dei due maggiori imbottigliatori europei che distribuiscono bevande a marchio The Coca-Cola Company.

L'azienda commercializza prodotti a marchio Coca-Cola, oltre ad altri marchi, in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Ccep è il principale fornitore di bevande analcoliche gassate in questi otto Stati Ue.

La Commissione sospetta che l'azienda possa aver abusato della sua posizione dominante nella fornitura all'ingrosso di bevande analcoliche gassate e bevande sportive a clienti del canale 'off-trade', cioè punti vendita come supermercati e altri esercizi commerciali al dettaglio, destinati al consumo dei prodotti fuori dal locale di vendita, a differenza di ristoranti, hotel e bar.

La Commissione verificherà dunque se Ccep abbia condizionato le riduzioni dei prezzi all'ingrosso al fatto che le bevande analcoliche gassate e le bevande sportive non venissero esportate verso altri Stati membri.

Verrà anche appurato se Ccep abbia attuato una differenziazione mirata dei prodotti tra i vari Stati membri, ad esempio, adottando formati di confezionamento differenti per le bevande analcoliche gassate, con l'obiettivo di limitare il commercio transfrontaliero.

La Commissione accerterà inoltre se la compagnia abbia offerto incentivi ai clienti del canale off-trade affinché limitassero le importazioni di bevande analcoliche gassate in Spagna.

Indagherà poi per capire se la Ccep abbia negato ai clienti all'ingrosso la possibilità di negoziare l'approvvigionamento di bevande analcoliche gassate e sportive per più Paesi contemporaneamente, imponendo invece negoziazioni separate a livello nazionale.

Se verranno accertate, queste pratiche potrebbero costituire una violazione delle norme Ue sulla concorrenza, che vietano l'abuso di posizione dominante attraverso la frammentazione del mercato unico lungo i confini nazionali. La Commissione condurrà ora un'indagine approfondita per verificare se i suoi sospetti sono fondati.