Nelle sue prime dichiarazioni in quattro giorni, il presidente si è rivolto alla nazione prima del voto in Parlamento per il suo impeachment

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol offre le sue "scuse sincere" per aver proclamato martedì la legge marziale, ritirata qualche ora dopo, e assicura che non si ripeterà. Nelle sue prime dichiarazioni in quattro giorni, Yoon si è rivolto alla nazione prima del voto in Parlamento per il suo impeachment.

Yoon, capo chino e scuse alla nazione

"Sono sinceramente dispiaciuto e mi scuso che il popolo che deve essere rimasto sorpreso - ha detto il presidente -. C'è gente che si chiede se ci sarà un'altra dichiarazione di legge marziale, ma posso dirvi chiaramente: non ce ne sarà un'altra".

Quindi Yoon, che si è assunto "la piena responsabilità politica e legale" di quanto fatto, ha continuato affermando che "lascia la decisione di come stabilizzare il Paese, anche la questione del mio mandato, al mio partito. Il mio partito e il governo saranno responsabili della gestione futura del Paese". "Chino il capo e mi scuso ancora una volta per le preoccupazioni che posso aver causato alla popolazione", ha concluso.

Leader opposizione: "Discorso deludente"

"Molto deludente". Così il leader dell'opposizione sudcoreana, Lee Jae-myung, ha definito il discorso del presidente Yoon. "Non rispondono alle aspettative dell'opinione pubblica e la tradiscono ulteriormente", le parole dell'oppositore. "Il rischio più grande per la Corea del Sud in questo momento è l'esistenza del presidente stesso. Non c'è altra strada che una fine anticipata dell'amministrazione Yoon attraverso le dimissioni o l'impeachment" ha dichiarato il leader del Partito democratico di Corea.