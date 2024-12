Le scuse stamane in un discorso: "Legge marziale non si ripeterà". Non passa provvedimento per inchiesta su first lady

Respinta la mozione di impeachment per il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento, precisando che non sono stati espressi i 200 voti su 300 necessari per far scattare la messa in stato di accusa del presidente. Hanno partecipato solo 195 deputati al voto, ha specificato Woon Won-shik, affermando che "di conseguenza, dichiaro il voto su questa questione non valido".

L'annuncio è stato accolto con boati di protesta da parte della folla di persone che stanno protestando di fronte all'Assemblea Nazionale per chiedere l'impeachment di Yoon.

Il Parlamento sudcoreano ha inoltre bocciato un provvedimento per la nomina di un consulente speciale che indagasse su due accuse contestate alla first lady, Kim Keon Hee. A favore della proposta hanno votato 198 deputati su 300, due in meno di quelli che sarebbero stati necessari per approvarla. L'indagine sulla first lady avrebbe dovuto riguardare un'accusa di manipolazione azionaria e una di interferenza in nomine elettorali attraverso un intermediario.

Ritardo nel voto, cosa è successo

L'esito è arrivato dopo ore dall'inizio della votazione per rallentamenti dovuti all'opposizione, impegnata nel convincere i membri del partito del presidente - contrari alla mozione - a tornare in aula e votare per la sua messa in stato di accusa, secondo quanto riporta il New York Times.

I vertici del Partito del potere popolare - che si sono detti contrari all'impeachment pur avendo condannato la dichiarazione della legge marziale da parte di Yoon - hanno infatti chiesto ai propri deputati di lasciare l'aula al momento del voto con l'obiettivo di impedire che votassero in segreto contro la linea del partito.

Solo tre erano rientrati finora in aula ed uno di loro, Kim Sang-wook, ha dichiarato di aver votato contro l'impeachment. L'opposizione, che ha la maggioranza in Parlamento con 192 seggi su 300, aveva bisogno di 8 voti per far approvare l'impeachment.

Yoon, capo chino e scuse alla nazione

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha intanto offerto le sue "scuse sincere" per aver proclamato martedì la legge marziale, ritirata qualche ora dopo, e assicurato che non si ripeterà. Nelle sue prime dichiarazioni in quattro giorni, Yoon si è rivolto alla nazione prima del voto in Parlamento per il suo impeachment.

"Sono sinceramente dispiaciuto e mi scuso che il popolo che deve essere rimasto sorpreso - ha detto il presidente -. C'è gente che si chiede se ci sarà un'altra dichiarazione di legge marziale, ma posso dirvi chiaramente: non ce ne sarà un'altra".

Quindi Yoon, che si è assunto "la piena responsabilità politica e legale" di quanto fatto, ha continuato affermando che "lascia la decisione di come stabilizzare il Paese, anche la questione del mio mandato, al mio partito. Il mio partito e il governo saranno responsabili della gestione futura del Paese". "Chino il capo e mi scuso ancora una volta per le preoccupazioni che posso aver causato alla popolazione", ha concluso.

Leader opposizione: "Discorso deludente"

"Molto deludente". Così il leader dell'opposizione sudcoreana, Lee Jae-myung, ha definito il discorso del presidente Yoon. "Non rispondono alle aspettative dell'opinione pubblica e la tradiscono ulteriormente", le parole dell'oppositore. "Il rischio più grande per la Corea del Sud in questo momento è l'esistenza del presidente stesso. Non c'è altra strada che una fine anticipata dell'amministrazione Yoon attraverso le dimissioni o l'impeachment" ha dichiarato il leader del Partito democratico di Corea.