circle x black
Cerca nel sito
 

Crisi Iran-Bulgaria: Teheran minaccia per l'uso delle basi Usa

L'Iran avverte la Bulgaria di riconsiderare l'uso da parte degli Usa delle basi militari sul suo territorio, altriment dovrà assumersi la responsabilità delle conseguenze.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi - Fotogramma/Ipa
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi - Fotogramma/Ipa
30 luglio 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha protestato oggi con la collega bulgara, Velislava Petrova, per l'autorizzazione concessa da Sofia agli Stati Uniti a utilizzare le basi militari sul territorio bulgaro. Ha esortato la sua omologa a riconsiderare questa decisione e ha avvertito che la Repubblica Islamica "non esiterà a difendere i propri interessi nazionali".

In una telefonata, Araghchi ha affermato che l'azione della Bulgaria è "ripugnante, inaccettabile e contraria alle tradizionali e amichevoli relazioni tra i due Paesi". Ha criticato le autorità bulgare per aver dato il via libera alla base aerea di Bezmer, situata nella provincia di Yambol, per ospitare otto aerei cisterna statunitensi Kc-135 e 250 militari americani, nell'ambito dell'offensiva di Washington contro l'Iran.

"Ci auguriamo che il governo bulgaro riconsideri urgentemente la sua decisione. L'Iran non esiterà a difendere i propri interessi nazionali e la propria sicurezza da qualsiasi aggressione o azione ostile", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, secondo un comunicato stampa diffuso dal Ministero.

Il Ministero sottolinea che, "senza dubbio, qualsiasi parte che partecipi in qualsiasi modo al crimine di aggressione contro l'Iran deve assumersi la responsabilità delle conseguenze".

La scorsa settimana, il Parlamento bulgaro ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Bezmer per il rifornimento in volo di aerei statunitensi nel contesto della guerra contro l'Iran.

Il ministro della Difesa Dimitar Stoyanov ha negato che il provvedimento implichi un coinvolgimento della Bulgaria nel conflitto. "Nessun sistema d'arma offensivo di alcun tipo verrà schierato sul territorio bulgaro. La loro presenza temporanea non rende la Bulgaria parte in causa nel conflitto", ha affermato. L'autorizzazione si basa sull'accordo di cooperazione in materia di difesa firmato nel 2006 tra Bulgaria e Stati Uniti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran Bulgaria basi Bulgaria Usa
Vedi anche
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Rottamazione quinquies, prima o unica rata in scadenza il 31 luglio
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza