Crisi Iran-Bulgaria: Teheran minaccia per l'uso delle basi Usa

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha protestato oggi con la collega bulgara, Velislava Petrova, per l'autorizzazione concessa da Sofia agli Stati Uniti a utilizzare le basi militari sul territorio bulgaro. Ha esortato la sua omologa a riconsiderare questa decisione e ha avvertito che la Repubblica Islamica "non esiterà a difendere i propri interessi nazionali".

In una telefonata, Araghchi ha affermato che l'azione della Bulgaria è "ripugnante, inaccettabile e contraria alle tradizionali e amichevoli relazioni tra i due Paesi". Ha criticato le autorità bulgare per aver dato il via libera alla base aerea di Bezmer, situata nella provincia di Yambol, per ospitare otto aerei cisterna statunitensi Kc-135 e 250 militari americani, nell'ambito dell'offensiva di Washington contro l'Iran.

"Ci auguriamo che il governo bulgaro riconsideri urgentemente la sua decisione. L'Iran non esiterà a difendere i propri interessi nazionali e la propria sicurezza da qualsiasi aggressione o azione ostile", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, secondo un comunicato stampa diffuso dal Ministero.

Il Ministero sottolinea che, "senza dubbio, qualsiasi parte che partecipi in qualsiasi modo al crimine di aggressione contro l'Iran deve assumersi la responsabilità delle conseguenze".

La scorsa settimana, il Parlamento bulgaro ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Bezmer per il rifornimento in volo di aerei statunitensi nel contesto della guerra contro l'Iran.

Il ministro della Difesa Dimitar Stoyanov ha negato che il provvedimento implichi un coinvolgimento della Bulgaria nel conflitto. "Nessun sistema d'arma offensivo di alcun tipo verrà schierato sul territorio bulgaro. La loro presenza temporanea non rende la Bulgaria parte in causa nel conflitto", ha affermato. L'autorizzazione si basa sull'accordo di cooperazione in materia di difesa firmato nel 2006 tra Bulgaria e Stati Uniti.