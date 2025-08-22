circle x black
Dazi, premier Canada: "Con Usa miglior accordo possibile, via misure di ritorsione su alcuni beni"

Carney: "Ottawa e Washington intendono intensificare i colloqui sulle questioni commerciali nei settori chiave"

Mark Carney (Afp)
22 agosto 2025 | 18.50
Redazione Adnkronos
Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato la rimozione dei dazi di ritorsione al 25% su alcuni beni americani per adeguarsi alle esenzioni Usa, sottolineando che ''con gli Stati Uniti abbiamo il miglior accordo commerciale possibile ora''. Nel corso di una conferenza stampa, Carney ha evidenziato la necessità di ''proteggere i vantaggi commerciali del Canada'' e spiegato che la rimozione dei dazi ai beni americani entrerà in vigore il prossimo primo settembre.

Il primo ministro canadese ha quindi precisato che resteranno in vigore i dazi su acciaio, alluminio e automobili. A marzo il Canada aveva imposto dazi del 25% su una lista di beni americani, tra cui arance, alcolici, abbigliamento, calzature, motociclette e cosmetici. ''Canada e Stati Uniti intendono intensificare i colloqui sulle questioni commerciali nei settori chiave'', ha detto Carney.

Ieri Carney ha avuto un colloquio "produttivo" e di "ampio respiro" con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha reso noto il governo di Ottawa, precisando in una nota che i due leader hanno discusso delle "attuali sfide commerciali, delle opportunità e delle priorità condivise in una nuova relazione economica e di sicurezza tra Canada e Stati Uniti". Trump e Carney hanno anche parlato della guerra in Ucraina e, in particolare, di come sostenere la pace e la sicurezza a lungo termine di Kiev.

dazi usa dazi usa canada dazi trump dazi canada
