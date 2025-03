Donald Trump raddoppia i dazi al Canada e annuncia "tariffe del 50% su tutto l'acciaio e l'alluminio che arriva negli Stati Uniti da una delle nazione che impone le tariffe più alte del mondo". In un post su Truth Social, il presidente americano afferma che la misura, "che entrerà in vigore domani 12 marzo", è una risposta alla mossa dello stato canadese dell'Ontario che "ha imposto tariffe del 25% sull'elettricità che va negli Usa", una mossa che era a sua volta la risposta ai dazi imposti da Trump.

Il presidente americano ha poi chiesto al Canada di "sospendere immediatamente" i "vergognosi" dazi sui prodotti caseari, che "sono tra il 250% al 390%" e colpiscono i coltivatori americani. E minaccia che se "questi e altri dazi imposti da tempo non saranno aboliti, io aumenterò dal 2 aprile in modo sostanziale i dazi sulle auto che entrano negli Usa che essenzialmente, chiuderà in modo permanente l'industria automobilistica in Canada". "Queste auto possono essere prodotte facilmente negli Usa", aggiunge Trump.