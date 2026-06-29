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Ddl caccia Italia: l'Ue monitora le nuove regole venatorie

La Commissione Europea segue attentamente il Ddl caccia italiano, che estende specie e calendari venatori, in attesa della conclusione dell'iter legislativo.

Cacciatori nel Bresciano - Fotogramma/Ipa
Cacciatori nel Bresciano - Fotogramma/Ipa
29 giugno 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea sta seguendo "attentamente" il disegno di legge sulla caccia, approvato al Senato e ora all'esame della Camera, che aumenta le specie cacciabili, allunga i calendari venatori e amplia le aree in cui si può sparare alla selvaggina. Lo ha spiegato la portavoce dell'esecutivo Ue Anna-Kaisa Itkonen, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Il provvedimento, dice Itkonen, "è ancora in fase di bozza. Siamo in contatto con le autorità italiane. Continuiamo a esserlo, ma per quanto riguarda un eventuale commento sulla legislazione relativa alla caccia, lo faremo solo dopo che l'iter legislativo in Italia sarà concluso. Tuttavia, è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e che ne seguiremo gli sviluppi", conclude.

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ddl caccia Ue cacciatori Commissione Europea
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