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Difesa europea: basta outsourcing, Nato e Ue spingono per un'industria forte

Rutte e von der Leyen (Nato/Ue) annunciano la fine dell'outsourcing della difesa europea, chiedendo all'industria delle armi di produrre di più e più velocemente per la sicurezza.

La presidente Ursula von der Leyen (a sinistra) e il segretario generale Nato Mark Rutte (il terzo uomo da sinistra) - Fotogramma/Ipa
La presidente Ursula von der Leyen (a sinistra) e il segretario generale Nato Mark Rutte (il terzo uomo da sinistra) - Fotogramma/Ipa
06 luglio 2026 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'era in cui l'Europa gestiva in outsourcing la maggior parte della sua difesa è finita". Lo scrivono il segretario generale della Nato Mark Rutte e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un op-ed pubblicato oggi dall'Economist, alla vigilia del summit della Nato ad Ankara.

"Gli alleati europei della Nato stanno reimparando - continuano - che, se vogliamo prevenire la guerra, dobbiamo essere pronti. Si stanno riarmando e stanno ridando energia alla base industriale della difesa, in modo che possiamo proteggere i nostri cittadini, la nostra libertà e la nostra sicurezza".

Malgrado gli sforzi fatti, però, "c'è ancora da fare. Ci sono tuttora lacune nelle nostre capacità di difesa. Gli alleati Nato e gli Stati membri dell'Ue hanno bisogno di più jet da combattimento, aerei per il rifornimento in volo, navi e sottomarini, difesa aerea e difesa missilistica, droni e sistemi anti-droni".

"Gli aiuti che mandiamo all'Ucraina e il conflitto in Medio Oriente - continuano Rutte e von der Leyen - hanno messo ulteriore pressione sulle scorte militari, inclusi gli intercettori e le capacità anti-droni. La nostra capacità produttiva non riesce a soddisfare la domanda".

Secondo Rutte e von der Leyen, "in questo mondo sempre più pericoloso, un'industria della difesa europea più forte, capace di produrre su larga scala e con rapidità, è fondamentale per una deterrenza credibile. L'unico modo per raggiungere questo obiettivo è attraverso la cooperazione: unendo gli sforzi di Paesi e industrie, alleati e partner".

Per il segretario generale e la presidente, "insieme, le nostre industrie possono potenziare l'innovazione e accelerare la produzione di capacità e tecnologie essenziali. Quello che proponiamo è ambizioso, ma anche realizzabile".

Secono Rutte e von der Leyen, "insieme, la Nato e l'Ue hanno tutto ciò che serve per avere successo: potenza economica, le menti più creative e innovative, un settore finanziario sofisticato e industrie della difesa e della tecnologia all'avanguardia".

Per l'Ue e la Nato, concludono, "la priorità comune è garantire che la base industriale in Europa e Nord America produca di più, meglio e più velocemente, perché è così che garantiamo la nostra sicurezza".

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Ursula von der Leyen Mark Rutte industria difesa Ue Nato
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