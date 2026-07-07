Difesa, Rutte (Nato) sottolinea il ruolo cruciale dell'Ue nei finanziamenti e loda Safe

La cooperazione tra Ue e Nato "non potrebbe essere migliore", perché, mentre l'Alleanza si occupa delle questioni militari, l'Unione cura gli altri aspetti, inclusi "i soldi: l'Ue ha molto successo nel far sì" che ci siano i soldi per investire nella difesa, "attraverso Safe e gli altri programmi". Lo sottolinea il segretario generale della Nato Mark Rutte, ad Ankara incontrando i presidenti Ue Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Far sì che "ci siano i soldi" per investire adeguatamente nella difesa "è cruciale", perché "dobbiamo metterci tutti insieme".