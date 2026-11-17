L'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea, Andrew Puzder, ha esortato l'Ue a non escludere i produttori americani dai propri programmi di finanziamento per l'industria della difesa. Il diplomatico ha sostenuto che Europa e Stati Uniti dovrebbero rafforzare congiuntamente le proprie capacità militari, sottolineando che "noi non siamo il nemico: siamo alleati".

"Se dobbiamo sviluppare la base industriale della difesa in Europa, facciamolo insieme. Noi non siamo il nemico. Voi non siete nostri nemici. Siamo alleati", ha dichiarato oggi durante un intervento a un evento organizzato dal 'Fórum Europa' a Bruxelles. Nel suo discorso, ha messo in discussione le iniziative europee volte a dare priorità all'acquisizione di armamenti prodotti all'interno del blocco Ue.

Puzder ha sostenuto che le aziende americane, come Lockheed Martin o Raytheon, dovrebbero poter accedere ai fondi europei destinati a potenziare l'industria militare, ad esempio stabilendo impianti produttivi all'interno del territorio dell'Ue.

"Se Lockheed o Raytheon volessero costruire uno stabilimento in Germania, dovrebbero poter accedere agli stessi fondi di chiunque altro", ha affermato, facendo notare che gli impianti, i posti di lavoro e i benefici economici rimarrebbero tutti in Europa.

Inoltre, ha avvertito che le industrie militari europea e americana sono strettamente integrate da decenni, il che renderebbe controproducente qualsiasi tentativo di separarle ora.

"Dobbiamo concentrarci su quali equipaggiamenti siano i migliori per prevalere sul campo di battaglia", ha aggiunto, auspicando una maggiore attenzione all'efficacia piuttosto che all'origine degli armamenti. L'ambasciatore ha inoltre respinto l'idea che Washington stia riducendo il proprio impegno per la sicurezza europea attraverso il ritiro di truppe dal territorio dell'Ue.

Puzder ha poi smentito l'ipotesi che la spinta del continente verso un'"autonomia strategica" debba essere interpretata come una risposta a un presunto allontanamento degli Stati Uniti dalla Nato.

"Non ci siamo ritirati dalla Nato. Non stiamo dicendo di voler fare un passo indietro rispetto alla Nato. Vogliamo che l'Europa faccia un passo avanti", ha sottolineato, precisando che gli Stati Uniti devono distribuire le proprie risorse militari, che "non sono illimitate", per far fronte alle varie minacce esistenti a livello globale.

"Gli Stati Uniti non stanno voltando le spalle all'Europa. L'Europa deve intensificare il proprio impegno. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di fare un passo indietro", ha concluso Puzder, sottolineando che l'impegno ad aumentare la spesa militare è più forte tra le nazioni dell'Europa Orientale rispetto a quelle dell'Europa Occidentale, senza tuttavia citare Paesi specifici, dove "questo impegno è minore".