circle x black
Cerca nel sito
 

Diplosec, Marchetti: "Un tunnel tra Sicilia e Tunisia per collegare l'Africa all'Europa"

Raffaele Marchetti - (Adnkronos)
Raffaele Marchetti - (Adnkronos)
12 giugno 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Mediterraneo è il quadrante più naturale della proiezione internazionale italiana, ma anche quello che il Paese ha finito per dimenticare. Lo ha detto Raffaele Marchetti, professore Luiss, direttore del Ciss e del Diplosec, intervistato da Adnkronos durante la diretta speciale dalla Luiss in occasione di Diplosec, il Diplomatic and Security Forum.

CTA

Marchetti ha spiegato che il Ciss, Center for International and Strategic Studies della Luiss, nasce per studiare, analizzare e insegnare gli affari internazionali, lavorando all’intersezione tra politica estera, difesa e proiezione internazionale dell’Italia. "Non ci interessa tanto studiare le crisi o i fenomeni internazionali in quanto tali, ma capire le loro ricadute sugli interessi nazionali italiani, le opportunità e le minacce", ha chiarito.

La quarta edizione di Diplosec è stata dedicata al Mediterraneo proprio perché, ha sottolineato Marchetti, è il quadrante "più ovvio" per l’Italia e al tempo stesso quello meno presente nella percezione pubblica. "Se chiediamo a una persona per strada come si sente, la risposta sarà invariabilmente: europeo, piuttosto che mediterraneo. Anzi, in alcuni casi dirsi mediterraneo suona anche un po’ denigratorio", ha osservato.

Per il direttore del Ciss, questo rappresenta un problema strategico e culturale. Le fasi di maggiore fortuna italiana, nella sua lettura, sono state quelle in cui il Paese ha saputo sfruttare le opportunità del mare. Negli ultimi 70 anni, invece, l’Italia ha guardato soprattutto a nord, verso l’Europa continentale. "Oggi ne paghiamo ancora le conseguenze", ha detto.

Da qui una domanda identitaria: l’Italia vuole essere un Paese che si riconosce come mediterraneo e prova a sfruttarne le opportunità, oppure un Paese continentale che guarda soprattutto a nord? La risposta ha conseguenze concrete anche sul piano territoriale. Se il baricentro strategico è l’Europa continentale, il Nord Italia diventa centrale; se invece il baricentro guarda al Mediterraneo, bisogna riscoprire le potenzialità del Sud e della Sicilia.

Marchetti ha poi illustrato un progetto di cui il Ciss sta studiando la prefattibilità: un tunnel tra Sicilia e Tunisia. "Un progetto molto fuori dalle righe, ma con un valore strategico enorme", lo ha definito. L’infrastruttura, lunga circa 140 chilometri e profonda 300 metri, potrebbe costare tra i 30 e i 40 miliardi e avrebbe vantaggi economici, politici, simbolici e di sicurezza.

Il confronto è con il progetto di collegamento tra Spagna e Marocco. "Qui c’è un tema competitivo: vogliamo arrivare secondi o primi nell’integrazione infrastrutturale tra Europa e Africa?", ha chiesto Marchetti. L’Italia, ha aggiunto, ha un vantaggio funzionale: è al centro del Mediterraneo e dell’Europa. Ma questo vantaggio può essere sfruttato solo con consapevolezza e ambizione politica.

L’obiettivo, per Marchetti, è riposizionare l’Italia "al centro del Mediterraneo come attore indispensabile", il partner necessario per qualsiasi azione dell’Europa nel quadrante mediterraneo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tunnel Sicilia Tunisia Mediterraneo Europa Italia
Vedi anche
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza