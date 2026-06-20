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Nuovo affondo di Trump: "Popolarità Meloni bassa perché ha abbandonato gli Stati Uniti"

Il presidente americano non si ferma: ancora accuse sulle basi militari e sui rapporti con Washington

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
20 giugno 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump è tornato ad attaccare oggi, sabato 20 giugno, la premier italiana Giorgia Meloni, ribadendo che “gli avrebbe chiesto più volte una foto insieme durante il G7 in Francia”. In un nuovo post su Truth Social, il presidente americano ha sostenuto che Meloni “sta andando male in Italia, forse perché ha lasciato gli Stati Uniti, un Paese che ama e protegge davvero l’Italia, quando si è trattato di negare all’Iran di ottenere o sviluppare un’arma nucleare”.

Trump ha accusato anche la Nato, “per quello che vale”, e ha aggiunto che l’Italia “non avrebbe neanche concesso l’uso delle piste di atterraggio, creando un grande problema logistico, nonostante gli Stati Uniti spendano centinaia di miliardi l’anno per proteggere l’Italia e altri ‘cosiddetti’ alleati”.

Secondo Trump, ora Meloni “vorrebbe tornare amica per far crescere i consensi”, ma lui chiude la porta: “No grazie!!!”.

Dalla foto al G7 alle accuse sullo Stretto di Hormuz

Lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni si era inasprito dopo le parole dell’ex presidente Usa, che aveva sostenuto che la premier lo avesse “implorato” per una foto al G7 di Evian e, successivamente, nella serata di venerdì 19 giugno, l’aveva accusata di essere stata “assente sullo Stretto di Hormuz”. “Era una mia fan, ma non la voglio più”, aveva dichiarato Trump. Meloni aveva replicato subito sui social, bollando come “totalmente inventate” le frasi sullo scatto al G7 e dicendosi “allibita” per l’atteggiamento del leader americano nei confronti degli alleati.

La polemica aveva portato anche alla telefonata di solidarietà del Capo dello Stato Sergio Mattarella alla premier e all’annullamento della visita negli Stati Uniti del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva definito le parole di Trump “gravi e offensive per tutta l’Italia”.

Nella giornata di oggi, sabato 20 giugno, sullo scontro diplomatico tra Washington e Roma è intervenuto Matteo Salvini, difendendo la premier e ribadendo la compattezza dell’esecutivo. "Chi attacca il presidente del Consiglio attacca tutto il governo e tutta l’Italia", ha detto dal Gazebo della Lega‑Mercato a Milano, precisando che le polemiche "non compromettono i rapporti fra due Paesi amici, fra due popoli amici".

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