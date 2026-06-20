circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro Meloni-Trump, Salvini: "Chi attacca la premier colpisce l'Italia"

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture: "Sostegno a Trump? Mi pento solo quando vado in chiesa"

Matteo Salvini - Fotogramma Ipa
Matteo Salvini - Fotogramma Ipa
20 giugno 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo le frasi di Donald Trump su Giorgia Meloni, che hanno acceso lo scontro diplomatico tra Washington e Roma, Matteo Salvini interviene oggi, sabato 20 giugno, difendendo la premier e ribadendo la compattezza dell'esecutivo. "Io posso solo ripetere che chi attacca il presidente del Consiglio attacca tutto il governo e tutta l'Italia", afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, parlando al Gazebo della Lega-Mercato a Milano. "Ciò ovviamente non compromette i rapporti fra due Paesi amici, fra due popoli amici".

A chi gli chiede se si sia pentito del sostegno al presidente Usa, Salvini replica con una battuta: "Non mi devo pentire, mi pento e mi dolgo quando vado a confessarmi in chiesa". E sul rapporto con Trump, dopo le polemiche, chiarisce: alla domanda 'vi sentite ancora trumpiani?' risponde: "Io mi sento italiano, sono vicepresidente del Consiglio e voglio avere buoni rapporti con tutti".

Lo scontro Trump–Meloni e l’escalation diplomatica

Lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni si era acceso dopo le parole dell’ex presidente Usa, che aveva accusato la premier di aver "implorato" una foto al G7 di Evian e, poi, nella serata di ieri, venerdì 19 giugno, di essere stata "assente sullo Stretto di Hormuz". Meloni aveva replicato immediatamente sui social, definendo quelle frasi relative allo scatto al G7 "totalmente inventate, dicendosi anche "allibita" per l’atteggiamento del leader americano verso gli alleati.

Lo scontro aveva portato anche alla telefonata di solidarietà del Capo dello Stato Sergio Mattarella alla premier e all'annullamento della visita negli Stati Uniti del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva giudicato le parole di Trump "gravi e offensive per tutta l’Italia".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meloni trump meloni trump oggi salvini meloni salvini meloni trump
Vedi anche
Francia, vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video
Maturità, sollievo al classico per Quintiliano. Studenti scientifico: "Prova tosta ma eravamo preparati" - Video
Anne Hathaway è incinta, il video annuncio della terza gravidanza
Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: "Un match su 4 in condizioni estreme" - Video
Roma Pride, Francesca Michielin: "Dobbiamo esserci se pensiamo che la Repubblica sia davvero di tutti"
Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migranti - Videonews
Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video
Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza