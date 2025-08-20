circle x black
E' morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa

Il magistrato aveva 88 anni, è deceduto per cancro al pancreas

Frank Caprio
20 agosto 2025 | 23.49
Redazione Adnkronos
Frank Caprio, giudice 'star della tv' negli Stati Uniti, è morto all'età di 88 anni. Caprio, per anni protagonista dello show Caught in Providence, è deceduto per un tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato lo scorso anno. Poco dopo l'87esimo compleanno, il giudice si era sottoposto a terapie nella prima parte del 2024.

Nella giornata del 19 agosto, con un video pubblicato sui social dal letto di ospedale, Caprio ha annunciato il nuovo ricovero per un peggioramento delle condizioni di salute. Oggi, il magistrato si è spento. Caprio, eletto nel 1985, è diventato famoso per la serie 'Caught in Providence'. Nella sua aula, il giudice era solito adottare provvedimenti clementi nelle cause che coinvolgevano persone in difficoltà e veterani.

