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Ebola, superata la soglia dei mille casi in Congo: 254 morti e 100 guariti

Il tasso di letalità si attesta al 25,3%

Personale sanitario nella Repubblica democratica del Congo - (Afp)
Personale sanitario nella Repubblica democratica del Congo - (Afp)
22 giugno 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella Repubblica democratica del Congo è stata superata la soglia dei mille casi di Ebola dall'inizio dell'epidemia. Sono infatti 1003 i casi confermati, 254 i decessi, 100 le persone guarite, 365 i pazienti in isolamento o ospedalizzazione, mentre il tasso di letalità si attesta al 25,3%. Lo riferisce su X il ministero della Comunicazione dello Stato africano sottolineando che "la risposta alla malattia da virus Ebola prosegue nelle province di Ituri, Kivu Nord e Kivu Sud, con un miglioramento del numero di guarigioni ma una diminuzione del tasso di follow-up dei contatti".

"Il ministro della Salute - si legge - con le autorità provinciali, ha visitato Mongbwalu dove è stata organizzata una riunione tecnica con i medici capi di zona e i partner tecnici e finanziari per rafforzare il coordinamento delle operazioni sul campo. Gli sforzi di comunicazione comunitaria, diagnosi e gestione dei casi continuano ad essere intensificati per frenare la diffusione dell'epidemia".

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