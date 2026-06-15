Egitto: finanziamento Ue da 690 milioni per rete elettrica e rinnovabili

L'Ue finanzia l'Egitto con 690 milioni di euro per ammodernare la rete elettrica, integrando energie rinnovabili e supportando la transizione energetica del Paese.
L'Unione Europea sostiene l'Egitto nelle energie rinnovabili, con un pacchetto di finanziamenti fino a 690 milioni di euro per ammodernare ed espandere la rete elettrica del Paese nordafricano.
Il pacchetto unisce un prestito da 600 milioni di euro da parte di Bei Global, il braccio per lo sviluppo della Banca Europea per gli Investimenti, con un trasferimento per un importo fino a 90 milioni di euro da parte della Commissione Europea.
Il progetto, guidato dalla società statale egiziana di trasmissione dell'energia elettrica (Eetc), mira a integrare nella rete un totale di 22 gigawatt (Gw) di capacità di energia rinnovabile entro il 2030, sufficienti a fornire elettricità a circa 10 milioni di famiglie.