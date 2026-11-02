circle x black
Cerca nel sito
 

Elezioni, Calenda boccia il Campo largo e svela il suo piano: "Correrò da solo, saremo decisivi"

L'obiettivo è costruire una lista di centro che, dopo il voto, possa diventare decisiva per la formazione del nuovo governo

Carlo Calenda - (Ipa)
Carlo Calenda - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 10.17
Arianna Menotti
LETTURA: 1 minuti

Carlo Calenda annuncia che Azione correrà da sola alle prossime elezioni, senza aderire né al centrodestra né al Campo largo. "C'è bisogno di una lista di centro che dopo le elezioni diventi decisiva per la realizzazione del nuovo governo", spiega.. Lo spiega in un'intervista a Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera, nella quale definisce l'attuale confronto politico un "bipolarismo immorale".

Il leader di Azione critica soprattutto il centrosinistra, convinto che Giuseppe Conte abbia ormai preso in mano la guida del Campo largo: "È l'unico che ha un programma", afferma, giudicando però "folle" la sua linea sul reddito di cittadinanza, sull'energia e sull'interruzione degli aiuti all'Ucraina.

Nel mirino finisce anche Matteo Renzi, che a suo giudizio sarebbe marginalizzato nell'alleanza progressista. "Non lo invitano ai vertici, non lo fanno partecipare alle telefonate", osserva Calenda, chiedendosi come l'ex premier possa non sentirsi "umiliato".

Il leader di Azione prevede per il Campo largo una "sconfitta elettorale clamorosa" e critica anche il governo Meloni, citando il carovita, una manovra economica che definisce "la più debole degli ultimi anni" e le difficoltà sul fronte della sicurezza. Non esclude che la presidente del Consiglio possa anticipare le elezioni.

Calenda punta a riunire nella sua lista popolari, europeisti, movimenti centristi e riformisti liberal-democratici. Ritiene che, con quattro poli in campo e nessuno schieramento capace di raggiungere il 42%, il centro possa diventare determinante nella formazione del prossimo esecutivo.

Infine, sull'Ucraina, chiede al governo di approvare "il pacchetto di aiuti a Kiev entro un mese". Altrimenti, avverte, "l'agenda del governo la detta Salvini".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza