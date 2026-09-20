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Russia al voto, partecipazione alle 15 al 52,6%: superato il dato delle precedenti consultazioni

Cinque anni fa alla stessa ora, sempre di Mosca, il dato era fermo al 51,7%. Sono le prime elezioni parlamentari nel Paese dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina, cominciata nel febbraio 2022

Voto in Russia - (Fotogramma/Ipa)
Voto in Russia - (Fotogramma/Ipa)
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20 settembre 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
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L'affluenza alle urne per le elezioni per il rinnovo della Duma è superiore a quella registrata nell'ultima consultazione. Lo scrive la Tass, riportando che secondo la commissione centrale elettorale alle 15.14, ora di Mosca, aveva votato il 52,6% degli aventi diritto, con un aumento dello 0.9% rispetto alle elezioni per il rinnovo della Duma di cinque anni fa, quando l'affluenza era stata del 51,7%.

Il Paese entra nel terzo giorno e ultimo giorno di votazioni per la Duma di Stato, composta da 450 seggi, che sono iniziate il 18 settembre e si concluderanno stasera, domenica 20 settembre. Si tratta delle prime elezioni parlamentari in Russia da quando Mosca ha lanciato l'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022.

Il partito Russia Unita, allineato al Cremlino, domina attualmente la camera bassa del Parlamento.

La Commissione elettorale denuncia oltre mille attacchi informatici

La commissione elettorale russa ha annunciato oggi di aver rilevato "più di mille" attacchi informatici rivolti contro le elezioni parlamentari. "Sono stati registrati più di mille attacchi DDoS contro le infrastrutture russe coinvolte nel processo elettorale", ha dichiarato Ella Pamfilova, presidente della commissione elettorale, citata dalle agenzie di stampa russe.

Sindaco di Mosca: "Attacco droni di Kiev teso a interrompere elezioni"

"L'attacco senza precedenti è stato chiaramente pianificato con l'obiettivo di interrompere le elezioni. Il nemico non ha avuto successo" scrive su Telegram il sindaco di Mosca, Sergei Sobayanin, accusando l'Ucraina di aver lanciato oltre 1600 droni contro la Russia, 450 dei quali diretti contro la capitale, abbattuti dalle difese aree russe.

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