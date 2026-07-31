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Elon Musk e Ceuta: il paragone "World War Z" sulla crisi migranti

Elon Musk deride la Spagna per la crisi migratoria a Ceuta, paragonandola a situazioni simili negli Stati Uniti sotto Biden.

Il fondatore di Space X e Tesla Elon Musk - Fotogramma/Ipa
Il fondatore di Space X e Tesla Elon Musk - Fotogramma/Ipa
31 luglio 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il miliardario Elon Musk ha deriso la Spagna per la crisi migratoria in corso a Ceuta, con migliaia di persone che entrano illegalmente nel Paese dal Marocco, e ha sottolineato come situazioni simili si siano verificate negli Stati Uniti durante la presidenza del democratico Joe Biden.

Nello specifico, secondo le prime stime del Dipartimento per la Sicurezza Interna, circa 49mila persone hanno attraversato illegalmente il confine dal Marocco a Ceuta ieri, e 24 persone sono annegate nel tentativo di raggiungere la costa della città autonoma.

In questo contesto, Elon Musk ha pubblicato un post sul suo account social, paragonando la situazione di Ceuta alle scene del film "World War Z", che tratta di una pandemia di zombie che minaccia di spazzare via l'umanità, con la didascalia: "Wow, la situazione in Spagna sembra pazzesca!".

In seguito, il proprietario di Tesla ed ex funzionario del governo statunitense di Donald Trump ha condiviso immagini di persone che arrivano sulla costa di Ceuta e altre di immigrati che arrivavano negli Stati Uniti, sottolineando che "questa era l'America con Biden".

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Ceuta Spagna Elon Musk Joe Biden migranti
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