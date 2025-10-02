circle x black
Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi

L'imprenditore ha fatto segnare un nuovo primato

Elon Musk - Ipa/Fotogramma
Elon Musk - Ipa/Fotogramma
02 ottobre 2025 | 22.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elon Musk è la prima persona al mondo a superare un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, grazie al rimbalzo del prezzo delle azioni Tesla e all'aumento delle valutazioni delle sue altre aziende. Lo rivela Forbes, secondo cui ieri la fortuna di Musk ha raggiunto brevemente i 500 miliardi di dollari, prima di attestarsi a 499,1 miliardi di dollari.

Il 'record' arriva poco meno di un anno dopo che il patrimonio netto di Musk aveva superato i 400 miliardi di dollari e conferma la sua leadership come persona più ricca del mondo.

