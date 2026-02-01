circle x black
Iran, il legale di Erfan Soltani: "E' stato rilasciato su cauzione"

Il manifestante 26enne era stato arrestato vicino a Teheran durante la repressione violenta delle proteste contro il regime

Sit-in a Roma contro il regime degli Ayatollah (Ipa)
Sit-in a Roma contro il regime degli Ayatollah (Ipa)
01 febbraio 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato rilasciato su cauzione Erfan Soltani, il manifestante 26enne arrestato nei giorni scorsi a Fardis, vicino Teheran, durante la repressione violenta delle proteste contro il regime. Lo ha reso noto il suo legale. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia - smentita dalla giustizia iraniana - che il giovane sarebbe stato giustiziato dopo essere stato condannato a morte. Il giovane "è stato rilasciato ieri e ha ricevuto tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare", ha detto l'avvocato Amir Mousakhani, precisando che per il suo rilascio è stata pagata una cauzione di circa 12mila euro.

