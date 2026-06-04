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Euro digitale: accordo raggiunto in Ue per i nuovi pagamenti elettronici

L'Ue ha raggiunto un accordo sul regolamento dell'euro digitale, che introduce nuovi pagamenti elettronici e rafforza l'autonomia strategica europea.

Il capodelegazione del M5S Pasquale Tridico - Fotogramma/Ipa
Il capodelegazione del M5S Pasquale Tridico - Fotogramma/Ipa
04 giugno 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
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"Dopo mesi, anche difficili, di negoziati abbiamo raggiunto oggi, al termine di una riunione dei relatori, un accordo politico su tutti gli articoli del regolamento sull’euro digitale". Ne dà notizia il capodelegazione del M5S nel Parlamento Europeo Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento. Il testo, continua, "prevede l’adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici, che comprenda sia le funzionalità online che offline".

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Con l’euro digitale, aggiunge, "rafforzeremo l’autonomia strategica dell’Unione e garantiremo maggiori tutele per cittadini ed esercenti riducendo anche i costi delle commissioni. Sono convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologica europea. Il futuro ci aspetta".

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euro digitale Pasquale Tridico Eurozona pagamenti digitali
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