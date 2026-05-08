Euroclear: interessi asset russi congelati calano, 1,4 miliardi dall'Ue per l'Ucraina a luglio

Gli interessi maturati dalla società di servizi finanziari Euroclear, con sede a Bruxelles, sugli asset russi congelati nei suoi conti ammontano a 1,126 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, in calo del 23% su base annua a causa dei tassi di interesse più bassi, ha annunciato oggi il colosso globale del regolamento titoli.

Dall'invasione russa dell'Ucraina, gli asset russi (liquidità, azioni, obbligazioni, eccetera) detenuti sui conti di Euroclear sono stati congelati. Nel bilancio della società di servizi finanziari, questi asset sanzionati rappresentano ora circa 200 miliardi di euro e generano entrate.

In conformità con la normativa europea sui contributi eccezionali per gli aiuti all'Ucraina, Euroclear ha accantonato 744 milioni di euro per il primo trimestre. Il prossimo versamento al fondo di sostegno dell'Unione Europea per l'Ucraina, previsto per luglio 2026, è stimato in 1,4 miliardi di euro, secondo Euroclear, che ha già versato circa 6,6 miliardi di euro in contributi eccezionali all'Ucraina.

Euroclear si trova inoltre ad affrontare numerose azioni legali, anche davanti ai tribunali russi, e misure ritorsive che le sono costate direttamente 38 milioni di euro dall'inizio dell'anno.

Il gruppo finanziario, specializzato in servizi di deposito e regolamento/consegna per transazioni relative ad azioni o obbligazioni, ha avuto un ottimo inizio del 2026, con una solida attività di regolamento e livelli record di attività in custodia, che ha comportato un aumento del 20% dell'utile netto nel primo trimestre, a 342 milioni di euro. Questo risultato "dimostra la solidità del nostro modello di business", ha sottolineato l'amministratrice delegata di Euroclear, Valérie Urbain, in un comunicato stampa.

Tuttavia, la società rimane cauta nell'attuale contesto macroeconomico. "Sebbene questi dati siano incoraggianti, è importante riconoscere che potrebbero non riflettere appieno le condizioni che dovremo affrontare nel corso del 2026, dato il contesto esterno complesso e dinamico", ha aggiunto la Ceo di Euroclear.