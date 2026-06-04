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Europarlamento: Schirdewan (Left) spinge per le dimissioni di Picierno

Martin Schirdewan (The Left) ritiene opportune le dimissioni di Pina Picierno, già nel gruppo S&D, da vicepresidente del Parlamento Europeo, dopo il suo passaggio a Renew Europe.

La vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno - Fotogramma/Ipa
La vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno - Fotogramma/Ipa
04 giugno 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pina Picierno dovrebbe dimettersi da vicepresidente del Parlamento Europeo, dopo che ha lasciato il Pd e il gruppo S&D per aderire al Partito Democratico Europeo e al gruppo Renew Europe. Lo dice all'Adnkronos il copresidente del gruppo The Left Martin Schirdewan (Germania, Die Linke). "Ho sempre avuto una buona collaborazione con lei - afferma l'europarlamentare - e spero che continui, a livello di eurodeputata, ma è stata eletta vicepresidente del Parlamento Europeo nel suo ruolo di membro del gruppo S&D".

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"Ora - continua Schirdewan - ha deciso di lasciare il gruppo per unirsi a un altro gruppo, e penso che dovrebbe essere ovvio che si dimetta anche dalla sua posizione di vicepresidente, e che ci sarà una nuova elezione per questa carica al Parlamento Europeo".

Prima della metà della legislatura, che sarà a gennaio 2027? "Penso che spetti alla presidente del Parlamento, Roberta Metsola - risponde Schirdewan - decidere quando dovrà accadere. Ma credo che sia ovvio che, se vieni eletto in un ruolo istituzionale essendo membro del gruppo S&D, e poi decidi di cambiare gruppo politico, allora non puoi svolgere contemporaneamente anche il ruolo istituzionale", conclude.

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Pina Picierno Martin Schirdewan Pd Renew Europe Parlamento Europeo
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