Europarlamento: Schirdewan (Left) spinge per le dimissioni di Picierno

Pina Picierno dovrebbe dimettersi da vicepresidente del Parlamento Europeo, dopo che ha lasciato il Pd e il gruppo S&D per aderire al Partito Democratico Europeo e al gruppo Renew Europe. Lo dice all'Adnkronos il copresidente del gruppo The Left Martin Schirdewan (Germania, Die Linke). "Ho sempre avuto una buona collaborazione con lei - afferma l'europarlamentare - e spero che continui, a livello di eurodeputata, ma è stata eletta vicepresidente del Parlamento Europeo nel suo ruolo di membro del gruppo S&D".

"Ora - continua Schirdewan - ha deciso di lasciare il gruppo per unirsi a un altro gruppo, e penso che dovrebbe essere ovvio che si dimetta anche dalla sua posizione di vicepresidente, e che ci sarà una nuova elezione per questa carica al Parlamento Europeo".

Prima della metà della legislatura, che sarà a gennaio 2027? "Penso che spetti alla presidente del Parlamento, Roberta Metsola - risponde Schirdewan - decidere quando dovrà accadere. Ma credo che sia ovvio che, se vieni eletto in un ruolo istituzionale essendo membro del gruppo S&D, e poi decidi di cambiare gruppo politico, allora non puoi svolgere contemporaneamente anche il ruolo istituzionale", conclude.