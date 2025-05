Expo 2025, Padiglione Italia protagonista su social media giapponesi

A poco più di due settimane dall’apertura ufficiale di Expo 2025 Osaka, il Padiglione Italia si conferma uno dei grandi protagonisti dell’Esposizione Universale, conquistando il pubblico giapponese e guadagnando il centro dell’attenzione sui social network. Ad annunciarlo è il Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) il più autorevole quotidiano economico-finanziario del Giappone, che oggi ha pubblicato un’analisi dettagliata sull’impatto delle pubblicazioni online dedicate all’evento.

Secondo i dati raccolti dalla piattaforma internazionale Meltwater, tra il 13 e il 29 aprile il Padiglione Italia ha registrato il maggior numero di post su X (ex Twitter) contenenti le parole “Expo” e “Padiglione” superando tutte le altre partecipazioni internazionali, comprese quelle di Francia, Cina e Stati Uniti.

Il motivo di tanto interesse è chiaro: il pubblico giapponese ha reagito con entusiasmo alla possibilità di ammirare dal vivo capolavori autentici come l’Atlante Farnese, la “Deposizione di Cristo” di Caravaggio e i disegni originali di Leonardo da Vinci. Tra i commenti più frequenti, si leggono espressioni di stupore per la presenza di “vere opere d’arte” e di gratitudine per una “esperienza irripetibile”.

Ma il successo del Padiglione Italia non si ferma al passato. Come ha sottolineato il Commissario Generale per l’Italia, ambasciatore Mario Vattani, “è fondamentale non mostrare solo la nostra eredità storica. Il vero obiettivo è trasmettere l’energia dell’Italia contemporanea, dove tradizione e innovazione si fondono”. E proprio questo equilibrio è anche la cifra del progetto firmato dall’architetto Mario Cucinella, che ha immaginato una “Città Ideale” in chiave contemporanea e sostenibile.

Oltre all’arte classica, il Padiglione presenta infatti tecnologie all’avanguardia nei settori spaziale, subacqueo, delle scienze della vita e delle energie rinnovabili, unendo ricerca scientifica e cultura in una narrazione coerente e suggestiva. L’iconica statua dell’Atlante che regge il globo celeste ne è il simbolo: un ponte tra la forza della tradizione e la spinta verso il futuro.

Il Padiglione Italia continuerà a proporre un ricco calendario di eventi, anche legati alle Regioni italiane, fino alla chiusura dell’Expo il 13 ottobre 2025, mantenendo viva la centralità della nostra Nazione in uno degli appuntamenti internazionali più importanti del decennio.