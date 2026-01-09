circle x black
Famiglia reale, tensioni a Natale: Kate al centro dell'attenzione e Camilla messa da parte

Secondo Closer, i rapporti fra la principessa di Galles e la regina non sono migliorati dalla fastosa serata di gala al Castello di Windsor

Kate Middleton - fotogramma/ipa
09 gennaio 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"A Natale, Catherine Middleton è stata al centro dell'attenzione e Camilla si è sentita messa da parte". Lo scrive Closer, sottolineando che i rapporti fra la principessa di Galles e la regina non sono migliorati dalla fastosa serata di gala al Castello di Windsor, all'inizio di dicembre, per la visita di Stato del presidente tedesco e durante la quale Kate - che oggi compie 44 anni - è stata ammirata da tutti i partecipanti alla serata: indossava un ampio abito azzurro pallido di Jenny Packham e i suoi capelli, delicatamente ondulati, erano avvolti dalla tiara Oriental Circlet della regina Vittoria, un gioiello visto in pubblico molto di rado.

"Camilla è ancora sotto shock per il banchetto di Stato, convinta che la tiara di Kate non sia stata un caso e abbia un valore altamente simbolico - ha detto una fonte alla rivista - Kate stava effettivamente dicendo al mondo che non passerà molto tempo prima che diventi regina. È adorata in famiglia e dal pubblico britannico, quindi è logico che stia dando un contributo maggiore alla definizione di come sarà la monarchia in futuro". Secondo il magazine, Camilla "ritiene che sia finita l'epoca in cui i membri più anziani della famiglia reale si presentavano per una foto ricordo e poi si dichiaravano soddisfatti. La vecchia guardia detesta questa situazione, soprattutto Camilla, che sicuramente non gradisce sentirsi dire quali standard deve soddisfare. Ma Kate è più forte di quanto si pensi e non ha intenzione di arrendersi".

Ma c'è un precedente che fece emergere sotto gli occhi di tutti la 'faida' fra Camilla e Kate. A settembre, quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definì Kate "bellissima" durante la sua visita di Stato. In quell'occasione, la regina non fu contenta che la nuora le rubasse la scena, e dovette gentilmente cacciarla via per poter parlare da sola con la moglie di Trump, Melania. La fonte del tabloid prosegue: "Camilla può lamentarsi quanto vuole, ma una volta che Catherine diventerà regina, rimarrà isolata e di fatto alla mercé di Kate in termini di influenza all'interno della Società. Sarà difficile per lei mettere da parte il suo orgoglio e accettarne l'autorità ".

