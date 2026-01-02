Il direttore dell’agenzia, Kash Patel, ha ringraziato sui social i partner coinvolti, affermando che il loro intervento "ha senza dubbio salvato delle vite"
L’Fbi ha reso noto di aver sventato un potenziale attentato terroristico previsto per la notte di Capodanno in North Carolina. Secondo quanto riferito su X dall’agenzia federale, il sospetto era "direttamente ispirato" dall’Isis.
